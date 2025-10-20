GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC
Alimento secco per cani
Alimento dietetico completo per cani adulti
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie und zur Minderung von Ausgangserzeugnis und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Niedriger Fettgehalt. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie zunächst bis zu zwei Monaten füttern.
BENEFICI
BASSO CONTENUTO DI GRASSI
Per la dieta dei cani che richiedono una dieta povera di grassi.
MISCELA DI FIBRE BILANCIATE
Un contenuto limitato di fibre aiuta a fornire energia sufficiente anche con un basso contenuto di grassi.
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto di fibre equilibrato, comprese le fibre prebiotiche per sostenere una sana digestione e il transito intestinale.
PROTEINE IDROLIZZATE
Proteina idrolizzata (soia) altamente digeribile per ridurre il rischio di intolleranze alimentari che possono causare sintomi gastrointestinali ricorrenti.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Stato nutrizionale
|magro
|normal
|sovrappeso
|peso del cane
|Razione giornaliera
|Razione giornaliera
|Razione giornaliera
|2kg
|60g
|53g
|46g
|4kg
|101g
|89g
|77g
|6kg
|137g
|120g
|104g
|8kg
|169g
|149g
|129g
|10kg
|200g
|176g
|152g
|15kg
|272g
|239g
|206g
|20kg
|337g
|297g
|256g
|25kg
|398g
|351g
|303g
|30kg
|457g
|402g
|347g
|35kg
|513g
|451g
|390g
|40kg
|567g
|499g
|431g
|45kg
|619g
|545g
|471g
|50kg
|670g
|590g
|509g
|55kg
|720g
|633g
|547g
|60kg
|768g
|676g
|584g
|70kg
|862g
|759g
|655g
|80kg
|953g
|839g
|724g