CasaCaniProdottiProdotti veterinariGASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC
GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC
GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC

GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC

Alimento secco per cani

Alimento dietetico completo per cani adulti

Di più

Formati disponibili

3 kgkg 3

10 kgkg 10

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

Trova un veterinario

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie und zur Minderung von Ausgangserzeugnis und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Niedriger Fettgehalt. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie zunächst bis zu zwei Monaten füttern.

Di più

BENEFICI

BASSO CONTENUTO DI GRASSI

Per la dieta dei cani che richiedono una dieta povera di grassi.

MISCELA DI FIBRE BILANCIATE

Un contenuto limitato di fibre aiuta a fornire energia sufficiente anche con un basso contenuto di grassi.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Formula altamente digeribile con un contenuto di fibre equilibrato, comprese le fibre prebiotiche per sostenere una sana digestione e il transito intestinale.

PROTEINE IDROLIZZATE

Proteina idrolizzata (soia) altamente digeribile per ridurre il rischio di intolleranze alimentari che possono causare sintomi gastrointestinali ricorrenti.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI