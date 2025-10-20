ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie und zur Minderung von Ausgangserzeugnis und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Niedriger Fettgehalt. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie zunächst bis zu zwei Monaten füttern.