Aging 12+ Felino - Pouch

Para garantizar que su gato senior (de 12 años o más) reciba la nutrición específica que necesita para ayudar a mantener una salud óptima, tendrá que alimentarlo con una dieta que prefiera de forma natural e instintiva.Por eso ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy está formulado para ajustarse al Perfil Macro Nutricional óptimo que prefieren instintivamente los gatos de edad avanzada como el suyo.Los gatos senior necesitarán a menudo niveles más altos de apoyo nutricional para el mantenimiento general de una buena salud articular. Por ello, ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy está especialmente formulado para ayudar a mantener unas articulaciones sanas gracias a su alto nivel de ácidos grasos Omega-3, concretamente EPA y DHA.Para ayudar a mantener una función renal sana y una salud renal general, ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy también contiene un contenido adaptado de fósforo. Para satisfacer las preferencias individuales de cada gato, ROYAL CANIN® Ageing 12+ también está disponible en una suculenta gelatina, o como alimento seco con croquetas sabrosas y crujientes.Si está pensando en una alimentación mixta, sólo tiene que seguir nuestras pautas de alimentación para asegurarse de que su gato recibe una cantidad exacta de alimento húmedo y seco para un beneficio óptimo.