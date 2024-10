Kitten Instintive Lata

ROYAL CANIN® Kitten in Loaf está especialmente formulado para apoyar las necesidades nutricionales de los gatitos en la «fase de consolidación» de su crecimiento. Esta fórmula es adecuada para gatitos de 4 a 12 meses de edad, ya que atraviesan un período de importantes cambios físicos y de comportamiento. Esta dieta adaptada tiene una textura suave, con un pan húmedo que posee el sabor y la palatabilidad perfectos para los gatitos en crecimiento. También contiene nutrientes como la vitamina C y E para favorecer el desarrollo de un sistema inmunitario sano en el gatito. Se ha demostrado que estos antioxidantes dietéticos estimulan un aumento mayor y más rápido de los anticuerpos tras la vacunación. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf también está enriquecido con ácidos grasos Omega-3 (DHA) para favorecer el desarrollo del cerebro y promover una visión sana. Gracias a la combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles, ROYAL CANIN® Kitten in Loaf también contribuye a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal (flora intestinal) para una buena digestión. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf ha sido creado para satisfacer el paladar felino más exigente. Esta comida húmeda ofrece a su gatito una experiencia sensorial positiva, favorece una hidratación saludable y es perfecta para una alimentación mixta con la dieta de croquetas secas ROYAL CANIN® Kitten. Cuando su gatito cumpla 12 meses, necesitará una dieta especialmente adaptada para satisfacer sus necesidades nutricionales como gato adulto. En esta etapa, puede pasar a la gama de dietas ROYAL CANIN® para gatos adultos, disponibles en forma de croquetas secas o comida húmeda en pan, salsa o gelatina.