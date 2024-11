Dachshund Adulto Lata

El Dachshund es una raza amistosa, inteligente y leal, ampliamente conocida como el perro de familia ideal. Los perros salchicha adultos necesitan una dieta que les proporcione los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades energéticas de esta raza en particular, para ayudarles a mantener sus niveles saludables de actividad. Adecuado para perros salchicha de más de 10 meses, ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf está especialmente formulado teniendo en cuenta todas las necesidades nutricionales de su perro adulto para contribuir a su buena salud y bienestar general. ROYAL CANIN® Dachshund en pan está diseñado para contribuir al mantenimiento del tono muscular de su perro salchicha. La nutrición óptima que se encuentra en ROYAL CANIN® Dachshund en Loaf también ayuda a mantener una buena salud articular y ósea. ROYAL CANIN® Dachshund en Loaf está formulado con una textura especialmente adaptada para aumentar la palatabilidad. Esto significa que esta fórmula en particular ayuda a satisfacer el apetito de su perro, ¡incluso si tiene tendencia a ser inquieto! Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf también está disponible como alimento seco, con croquetas crujientes y sabrosas. Si está pensando en una alimentación mixta, sólo tiene que seguir nuestras directrices de alimentación para asegurarse de que su perro recibe la cantidad exacta de comida húmeda y seca para un beneficio óptimo.