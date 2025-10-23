VHN Cat CA Early Renal - Mobility
Kompletní dietní krmivo pro dospělé kočky
Tento produkt je veterinární receptura. Zeptejte se svého veterináře, zda je to ten správný produkt pro vašeho mazlíčka.
Veterinární diety ROYAL CANIN® jsou sestaveny na základě osvědčených nutričních věd ve spolupráci s veterináři a nabízejí nejmodernější výživu pro podporu specifických potřeb vašeho mazlíčka. ROYAL CANIN® Early Renal + Mobility je kompletní dietní krmivo pro dospělé kočky. Toto suché granulované krmivo je speciálně vyvinuto pro podporu funkce ledvin v případě chronické renální insuficience, pro podporu metabolismu kloubů v případě osteoartrózy a pro kompenzaci poruch trávení. Podpora funkce ledvin v rané fázi: Toto krmivo je sestaveno se středním obsahem fosforu a obsahuje upravené množství vysoce kvalitních bílkovin, které pomáhají podporovat funkci ledvin vaší kočky při prvních příznacích jejich poškození. Podpora kloubů: ROYAL CANIN® Early Renal + Mobility je vyrobeno s mušlí zelenoústou a vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin pro podporu pohyblivosti a kloubů v případě osteoartrózy. Podpora trávení: ROYAL CANIN® Early Renal + Mobility je vysoce stravitelné krmivo s vyváženou vlákninou – včetně prebiotik – pro podporu zdravého trávení a transportu látek. Podpora stárnutí: Toto vysokokalorické krmivo je obohaceno o vitamíny pro podporu zdravého stárnutí. Vysoký obsah energie: ROYAL CANIN® Early Renal + Mobility má vysoký obsah energie, aby splňovalo potřeby stárnoucích koček, které se mohou potýkat s udržením zdravé hmotnosti. Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že je součástí řady ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, je důležité, aby byl tento produkt vaší kočce podáván pouze na doporučení veterinárního lékaře. Poraďte se se svým veterinářem, abyste zjistili, která dieta je pro vaši kočku vhodná. Dodržujte prosím pokyny pro krmení na obalu, abyste zajistili správné dávkování.
PODPORA STÁRNUTÍ
Vysoce stravitelné složení obohacené o vitamíny pro podporu zdravého stárnutí.
PODPORA TRÁ VENÍ
Vysoce stravitelné složení s vyváženým obsahem vlákniny, včetně prebiotik, pro podporu zdravého trávení a tranzitu.
PODPORA KLOUBŮ
Se slávkou zelenoústou a vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin pro podporu mobility pomáhají udržovat zdravé klouby.