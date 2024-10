ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je vhodný pro čivavy starší 8 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho dospělého psa. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je navržen tak, aby pomáhal podporovat zdravý vnitřní průchod vašeho psa. Obsahuje také živiny, které pomáhají zajistit výživu potřebnou k udržení dobrého zdraví kůže a srsti čivavy. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je formulován s upravenou texturou pro zvýšení chutnosti, aby uspokojila chuť i těch nejnáročnějších čivav! Měkká textura bochníku je také ideální pro čelisti miniaturního plemene – jako je čivava – pomáhá usnadnit žvýkání a podporuje optimální spotřebu a trávení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je k dispozici také jako suché krmivo s křupavými a chutnými granulemi. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.