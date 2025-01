Jezevčík je přátelské, inteligentní, loajální plemeno, které je všeobecně známé jako ideální rodinný pes. Dospělí jezevčíci potřebují stravu, která poskytuje živiny potřebné k uspokojení energetických potřeb tohoto konkrétního plemene, aby pomohla udržet jejich zdravou úroveň aktivity. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf je vhodný pro jezevčíky starší 10 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho dospělého psa, aby přispěl k jeho celkovému dobrému zdraví a pohodě. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf je navržen tak, aby přispíval k udržení svalového tonusu vašeho jezevčíka. Optimální výživa obsažená v ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf také pomáhá podporovat dobré zdraví kloubů a kostí. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf je formulován se speciálně upravenou texturou pro zvýšení chutnosti. To znamená, že tato konkrétní receptura pomáhá uspokojit apetit vašeho psa – i když má sklony k neklidu! Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf k dispozici také jako suché krmivo s křupavými a chutnými granulemi. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.