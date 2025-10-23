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Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care
Maxi Light Weight Care

Maxi Light Weight Care

Suché krmivo pro psy

Kompletní krmivo pro psy - pro dospělé a stárnoucí psy velkých plemen (26-44 kg) - nad 15 měsíců - pro psy se sklonem k nadváze

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Velikosti k dispozici

12 kgkg 12

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PODROBNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care je kompletní a vyvážené krmivo pro dospělé psy s nadváhou, které podporuje zdravé udržení hmotnosti. ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care, formulovaný s vysoce kvalitními, lehce stravitelnými proteiny, podporuje udržení zdravé svalové hmoty a zároveň vyrovnává tuk a kalorie. Toto složení má bohatou a chutnou chuť, která uspokojí apetit vašeho psa a zároveň poskytuje vyváženou výživu pro optimální kondici a zdraví. ROYAL CANIN Maxi Light Weight Care obsahuje zdravou rovnováhu rozpustné a nerozpustné vlákniny, která pomáhá regulovat apetit vašeho psa pro optimální udržení hmotnosti. ROYAL CANIN® Light Weight Care je k dispozici také jako vlhké krmivo s texturou podobnou paštice. Pokud váš pes má v oblibě smíšenou stravu s vlhkým a suchým krmivem, určitě si přečtěte pokyny ke krmení na obalu, kde najdete správné porce pro optimální pohodu.

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VÝHODY

PROGRAM NA ŘÍZENÍ HMOTNOSTI

PROGRAM REGULACE HMOTNOSTI 1. Poskytuje kompletní a vyváženou výživu v obou našich recepturách, mokrou i suchou, což vám umožní vybrat si perfektní kombinaci pro vašeho psa. 2. Ujistěte se, že je váš pes aktivní při procházkách, hrách v parku nebo hraní doma. 3. Odměňte ho granulemi odebranými z jeho krmné dávky místo pochoutek. 4. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zdraví vašeho psa, poraďte se se svým veterinářem.

TVRENÍ O PRODUKTU 1

90 % psů s mírnou nadváhou krmených přípravkem Royal Canin Maxi Light Weight Care dosáhlo zdravější hmotnosti za 8 týdnů." *Interní studie společnosti Royal Canin

TVRZENÍ O PRODUKTU 2

Přizpůsobený obsah bílkovin pro udržení svalové hmoty pro zdravé udržení hmotnosti. Obohaceno o L-karnitin.

TVRZENÍ O PRODUKTU 3

Chutná výživa uspokojující hlad vyvinutá tak, aby udržela v dobré kondici.

PROKÁZANÉ VÝSLEDKY

90 % dosáhlo zdravější hmotnosti *Interní studie společnosti Royal Canin

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE