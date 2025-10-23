PODROBNOSTI PRODUKTU
ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care je kompletní a vyvážené krmivo pro dospělé psy s nadváhou, které podporuje zdravé udržení hmotnosti. ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care, formulovaný s vysoce kvalitními, lehce stravitelnými proteiny, podporuje udržení zdravé svalové hmoty a zároveň vyrovnává tuk a kalorie. Toto složení má bohatou a chutnou chuť, která uspokojí apetit vašeho psa a zároveň poskytuje vyváženou výživu pro optimální kondici a zdraví. ROYAL CANIN Maxi Light Weight Care obsahuje zdravou rovnováhu rozpustné a nerozpustné vlákniny, která pomáhá regulovat apetit vašeho psa pro optimální udržení hmotnosti. ROYAL CANIN® Light Weight Care je k dispozici také jako vlhké krmivo s texturou podobnou paštice. Pokud váš pes má v oblibě smíšenou stravu s vlhkým a suchým krmivem, určitě si přečtěte pokyny ke krmení na obalu, kde najdete správné porce pro optimální pohodu.
VÝHODY
PROGRAM NA ŘÍZENÍ HMOTNOSTI
PROGRAM REGULACE HMOTNOSTI 1. Poskytuje kompletní a vyváženou výživu v obou našich recepturách, mokrou i suchou, což vám umožní vybrat si perfektní kombinaci pro vašeho psa. 2. Ujistěte se, že je váš pes aktivní při procházkách, hrách v parku nebo hraní doma. 3. Odměňte ho granulemi odebranými z jeho krmné dávky místo pochoutek. 4. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zdraví vašeho psa, poraďte se se svým veterinářem.
TVRENÍ O PRODUKTU 1
90 % psů s mírnou nadváhou krmených přípravkem Royal Canin Maxi Light Weight Care dosáhlo zdravější hmotnosti za 8 týdnů." *Interní studie společnosti Royal Canin
TVRZENÍ O PRODUKTU 2
Přizpůsobený obsah bílkovin pro udržení svalové hmoty pro zdravé udržení hmotnosti. Obohaceno o L-karnitin.
TVRZENÍ O PRODUKTU 3
Chutná výživa uspokojující hlad vyvinutá tak, aby udržela v dobré kondici.
PROKÁZANÉ VÝSLEDKY
90 % dosáhlo zdravější hmotnosti *Interní studie společnosti Royal Canin
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
|Nízká aktivita
|-
|Normální aktivita
|-
|Vysoká aktivita
|-
|Váha psa
|Granuly
|Granuly + 1 kapsička
|Granuly
|Granuly+ 1 kapsička
|Granuly
|Granuly+ 1 kapsička
|26 kg
|286 g (3+5/8 odměrky)
|266 g (1+5/8 odměrky)
|367 g (4+5/8 odměrky)
|347 g (4+3/8 odměrky)
|425g (5+3/8 odměrky)
|405 g (5+1/8 odměrky)
|32 kg
|334 g (4+2/8 odměrky)
|314 g (4 odměrky)
|429 g (5+3/8 odměrky)
|409 g (5+1/8 odměrky)
|496 g (6+2/8 odměrky)
|476 g (6 odměrky)
|38 kg
|380 g (4+6/8 odměrky)
|360 g (4+4/8 odměrky)
|488 g (6+1/8 odměrky)
|468 g (5+7/8 odměrky)
|565 g (7+1/8 odměrky)
|545 g (6+7/8 odměrky)
|44 kg
|424 g (5+3/8 odměrky)
|404 g (5+1/8 odměrky)
|544 g (6+7/8 odměrky)
|524 g (6+5/8 odměrky)
|630 g (8 odměrek)
|610 g (7+6/8 odměrky)