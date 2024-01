Lebererkrankungen bei Hunden

Die Gründe für erhöhte Leberwerte beim Hund sind vielseitig und vielschichtig zugleich und eventuell kommen sogar mehrere Ursachen zusammen.

Manchmal ist Übergewicht für die angestiegenen Werte verantwortlich. Das kommt besonders dann in Betracht, wenn Ihr Hund schon lange Übergewicht hat, da das Lebergewebe dann geschädigt werden und das Organ nicht mehr störungsfrei funktionieren kann. Und: Auch Medikamente können die Werte beeinflussen. Gerade, wenn sie über einen längeren Zeitraum gegeben werden, sind Stoffwechselstörungen unter Beteiligung der Leber möglich.

Auch Gerinnungsstörungen sind manchmal für die erhöhten Leberwerte Ihres Tieres verantwortlich. In diesem Fall stellt die Leber nur noch unzureichend Gerinnungsfaktoren her. Verbraucht der Körper dann viel, kann es zu einer Störung in der Gerinnung kommen. Die Folge: Blutungen können nicht mehr gestillt werden; die Gefahr des Verblutens erhöht sich stark.

Klassischerweise zeigt sich die Gelbsucht ebenfalls in erhöhten Leberwerten Ihres Tieres. Sie gilt nicht als eigene Erkrankung, sondern als Symptom für eine bereits bestehende Lebererkrankung. In diesem Fall steigen die Gallenfarbstoffe im Blut und es entstehen gelbliche Ablagerungen, die sich optisch in den Schleimhäuten und der Lederhaut des Auges zeigen.

Ein weiterer Auslöser für ungewöhnliche Leberwerte beim Hund: die akute oder chronische Leberentzündung, auch Hepatitis genannt. Meist sind Viren und Bakterien die Auslöser; eventuell kommen auch Einzeller oder eine Vergiftung als auslösender Grund in Betracht. Die chronische Hepatitis ist angeboren und wird durch einen gestörten Kupferstoffwechsel bzw. eine übermäßige Speicherung von Kupfer ausgelöst.

Ebenfalls angeboren sind auch Gefäß-Fehlbildungen (Portosystemischer Shunt) in der Leber des Hundes, die dafür sorgen, dass das Blut nicht durch die Leber, sondern direkt in die Hauptvene fließt. Die Funktionalität der Leber ist dann stark eingeschränkt; sie kann weder mit Nährstoffen versorgt, noch können giftige Substanzen abtransportiert werden.

Schwerwiegendere Ursachen für erhöhte Leberwerte können zudem Tumorerkrankungen oder eine Leberzirrhose sein. Bei der Zirrhose handelt es sich um das Endstadium einer chronischen Erkrankung der Leber, durch die viele Knötchen in dem Organ entstehen. Sie durchziehen das Gewebe wie feste Narben und schränken die Funktionalität der Leber schließlich bis zu ihrem Versagen stark ein.