Symptome: Wie äußert sich Stress bei Hunden?

Mögliche Verhaltensänderungen bei emotionaler Belastung:

So vielfältig die Ursachen für Stress sein können, so unterschiedlich kann sich Stress bei Hunden auch äußern. Grundsätzlich können Veränderungen im Verhalten eines Hundes darauf hinweisen, dass er Schwierigkeiten hat, sich an eine neue Situation zu gewöhnen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe an körperlichen Symptomen, die häufig im Zusammenhang mit emotionaler Belastung stehen können. Langfristig gesehen kann sich anhaltender Stress negativ auf den Gesundheitszustand eines Hundes auswirken. Daher sollte man die emotionale Anspannung am besten frühzeitig bemerken.