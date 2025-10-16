GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN LOAF

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Hydrolysed protein Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen, zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Linderung von Resorptionsstörungen des Darms. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat einer Tierärztin / eines Tierarztes einzuholen. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen diese Diätnahrung 3 bis 8 Wochen füttern und bis zu einem Jahr, wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden. Zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Linderung von Resorptionsstörungen des Darms diese Diätnahrung zunächst bis zu 12 Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.