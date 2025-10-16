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GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN LOAF
GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN LOAF

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Feuchtnahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Hydrolysed protein Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen, zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Linderung von Resorptionsstörungen des Darms. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat einer Tierärztin / eines Tierarztes einzuholen. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen diese Diätnahrung 3 bis 8 Wochen füttern und bis zu einem Jahr, wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden. Zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Linderung von Resorptionsstörungen des Darms diese Diätnahrung zunächst bis zu 12 Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.

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VORTEILE

5A. HYDROLYSED PROTEIN

Highly digestible hydrolysed protein to ensure the food is hypoallergenic.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hoher Energiegehalt zur Reduzierung der Futtermenge und zum Ausgleich eines verminderten Appetits.

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.

ERNÄHRUNGSINFORMATION