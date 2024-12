Organisation und Information – so viel ist klar – haben beim Reisen mit Hund oberste Priorität. Urlaubsziel, Unterkunftsart und Tagesgestaltung sollten auf die Bedürfnisse und den Charakter Ihres Tieres zugeschnitten sein. Denken Sie auch rechtzeitig an alle erforderlichen Dokumente sowie gesundheitliche Vorbereitungen wie Impfungen und Check-ups. So sind schöne Erlebnisse und Erinnerungen ganz nah!

Das passende Reiseziel finden

Sommerhitze, Strand, Berge oder die bittersüße Kälte des Nordens? Das Urlaubsziel spielt eine entscheidende Rolle für eine entspannte Zeit. Bedenken Sie: verschiedene Länder, verschiedene Vorschriften! Das beginnt bereits bei der generellen Mitnahme von Hunden ins gewünschte Reiseland. Maulkorbpflicht, Leinenzwang, Sicherung im Auto? Wer sich rechtzeitig informiert, kann nicht überrascht werden.

Generell gilt: Exotische Fernziele mit Langstreckenflügen oder Länder mit strengen Einreisebestimmungen und Quarantäne sind für Reisen mit Hunden weniger geeignet. Innerhalb Europas gestaltet sich das Reisen mit Hund meist deutlich einfacher. Eine kurze Anfahrt, idealerweise mit dem Auto, ist am besten, da dies den meisten Hunden vertraut ist und auch die Planung vor Ort erleichtert.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Reiseziels auch die Vorlieben Ihres Hundes: Schwimmt er gerne oder liebt er ausgedehnte Wanderungen? In vielen Mittelmeerländern sowie an Nord- und Ostsee-Stränden sind Hunde während der Hauptsaison nicht erlaubt. Wenn Sie einen Urlaub am Meer planen, prüfen Sie also im Voraus, ob es in der Nähe Hundestrände gibt.

Städtetrips sind weniger geeignet, da Ihr Hund Sie in Museen, zu vielen Attraktionen und in Restaurants nicht begleiten darf. Planen Sie eine mehrtägige Bergtour, kommt das aktiven Vierbeinern sicherlich sehr entgegen – fragen Sie hier nur bei den Hütten nach, ob Hunde willkommen sind.

Die Unterkunft

Mal ehrlich: Geduldet zu werden ist lange nicht so schön wie willkommen zu sein. Werfen Sie also einen genauen Blick auf Ihre Unterkunft und prüfen Sie, ob es etwas extra kostet, wenn Sie Ihren Vierbeiner mitnehmen. Es lohnt sich, bei der Wahl der Unterkunft auf hundefreundliche Alternativen zu setzen. Außerdem können Sie Ferienwohnungen buchen, die Haustiere erlauben und Annehmlichkeiten wie Hundebetten, ausgewiesene Spazierbereiche und Zugang zu nahegelegenen Parks oder Wanderwegen bieten.

Ferienhäuser oder -wohnungen haben viel Platz, oft einen eigenen Garten und die Möglichkeit, einen selbstbestimmten Tagesablauf zu gestalten. Ideal für Hundehalter*innen, die ihrem Tier freie Bewegung ermöglichen möchten. So können sich weder andere Gäste noch Personal gestört fühlen.

Übrigens: Auf Hunde spezialisierte Hotels sind eine weitere Option für einen gelungenen Urlaub. Eigene Schwimmteiche, Dogsitting, Hundetraining und weitere Besonderheiten lassen Ihren Vierbeiner hier ganz schnell zum König werden.

Reisekomfort für Ihren Hund:

Ein Stück Zuhause mitnehmen: Vertraute Gegenstände wie das Hundebett, die gewöhnte Nahrung und Lieblingsspielzeug tragen dazu bei, dass sich Ihr Hund in einer neuen Umgebung sicher fühlt. Geben Sie Ihrem Haustier Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, wenn Sie am Urlaubsort angekommen sind. Behalten Sie so viel wie möglich von der täglichen Routine Ihres Hundes bei, um Stress durch ungewohnte Umgebungen zu reduzieren.