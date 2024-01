ROYAL CANIN® Health Management

Weltweit wird fast ein Drittel aller Hunde und Katzen älter als 7 Jahre. Ab dann tritt für Haustiere das Seniorenalter ein. Tiere in dieser Lebensphase benötigen besondere Aufmerksamkeit und Pflege, da häufig altersbedingte Gesundheitsprobleme auftreten. So können bei Hunden und Katzen im Senioren-Alter die lebenswichtigen Funktionen der Nieren, des Herzens und des Gehirns nachlassen. Bei Senior-Katzen, die älter als 10 Jahre sind, leidet beispielsweise fast jedes dritte Tier an einer chronischen Nierenerkrankung. Ältere Hunde sind dagegen häufiger von Beeinträchtigungen wie Hör- und Sehverlust oder Osteoarthrose betroffen.

Die Früherkennung von Gesundheitsproblemen kann gerade bei älteren Hunden und Katzen lebensrettend sein: Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt oder bei der Tierärztin können Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden. Darüber hinaus können Sie die Gesundheit Ihres Senior-Hundes gezielt fördern, indem Sie für ausreichend Bewegung sorgen und eine gesunde Ernährung in Form einer speziellen Seniorennahrung anbieten, das auf die Bedürfnisse älterer Hunde und Katzen abgestimmt ist.