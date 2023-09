KONKURRENCEBETINGELSER





Konkurrencearrangør:

Royal Canin Danmark A/S

Ørestads Boulevard 67

2300 København S

Kommentarer og spørgsmål vedrørende konkurrencen sendes til: [email protected]



Konkurrenceoplysninger:

Konkurrencen slutter 14.03.2021 kl. 23.59.

Præmien består af en Royal Canin madskål med vægt til en værdi af ca. 250 kr.



Hvem kan deltage i konkurrencen:

Du skal have folkeregisteradresse i Danmark, og aldersgrænsen for at deltage i konkurrencen er min. 18 år.

Hvis en vinder er under 18 år, modtager han eller hun ikke sin præmie, men en ny vinder udtrækkes i stedet for.

Medarbejdere hos ROYAL CANIN® og/eller Mars i Norden og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen.

Deltagelse giver ikke ret til en præmie, og du behøver ikke købe noget for at deltage i konkurrencen.



Sådan deltager du i konkurrencen:

Følg instruktionerne i nyhedsbrevet og/eller indlægget på Facebook/Instagram for at deltage.



Sådan udtrækkes og annonceres vinderen:

Der udtrækkes i alt tre (3) vindere blandt alle deltagerne i Danmark.

En jury bestående af personer fra ROYAL CANIN® vælger tilfældigt en vinder blandt alle, der har tilmeldt sig konkurrencen.



Vinderen vil blive kontaktet direkte via e-mailadresse, han eller hun brugte til at deltage i konkurrencen eller via besked på Facebook/Instagram. Vinderen bliver derefter bedt om at at sende sine kontaktoplysninger til Royal Canin for at bekræfte, at han eller hun ønsker at modtage præmien. Vindernes for- og efternavn/brugernavn bliver oplyst i et ROYAL CANIN® Friends-nyhedsbrev og i et indlæg på Facebook/Instagram hurtigst muligt efter at vinderne er blevet annonceret og senest den 14.4.2021.

ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for, at eventuelle beskeder forsvinder eller på anden vis ikke når frem til vinderen. Hvis vinderen ikke svarer inden for 4 dage (96 timer) efter den første besked, mister vinderen retten til præmien, og der udtrækkes en ny vinder.

Hvis en vinder ikke opfylder kravene, der er beskrevet i disse konkurrencebetingelser, eller afstår fra at modtage præmien, diskvalificeres han/hun, og en ny vinder udtrækkes.



Præmie:

Prisen er en Royal Canin madskål med vægt. Værdien af ​​gevinsten er cirka 250 kr.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Eventuel skat af præmien betales af vinderen. Præmien kan variere fra den viste foderskål med vægt i forhold til farve mm.



Brug af personoplysninger:

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig, at vi registrerer navne og andre nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencen, vil kun være tilgængelige for ROYAL CANIN®.



Kontaktoplysningerne vil udelukkende blive brugt i forbindelse med afsendelse af nyhedsbreve og denne konkurrence og vil ikke blive videregivet til tredjeparter.



Alle personoplysninger, der overføres under registreringen, gemmes sikkert og i overensstemmelse med GDPR.

Læs vores fortrolighedspolitik her for at få mere information: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-danish



Mere information:

ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

ROYAL CANIN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre konkurrencens vilkår og udførelse. ROYAL CANIN® kan uden begrænsning bruge alt materiale fra denne konkurrence til ROYAL CANIN® eller Mars-relaterede produkter uden at informere, bede om tilladelse eller kompensere deltageren.

Konkurrencen er ikke sponsoreret, organiseret eller administreret af Facebook, Instagram eller Google.