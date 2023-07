Ageing 12+ Gravy

PRODUKTDETALJER

For at sikre, at din ældre kat (12 år eller derover) får den specifikke ernæring, som den har brug for til at opretholde optimal sundhed, skal du give den et foder, som den foretrækker naturligt og instinktivt. Derfor er ROYAL CANIN® Ageing 12+-vådfoder i sovs udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, som ældre katte som din instinktivt foretrækker. Ældre katte har ofte behov for øget ernæringsmæssig støtte til den overordnede opretholdelse af sundheden. Derfor er foderet specielt udviklet til at hjælpe med at opretholde sund aktivitet ved hjælp af et højt niveau af omega 3-fedtsyrer – særligt EPA og DHA. Foderet har endvidere et tilpasset fosforindhold, der hjælper med at støtte en sund nyrefunktion og den overordnede nyresundhed. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Ageing 12+ også i en saftig gelé eller som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

