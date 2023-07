PRODUKTDETALJER

Din british shorthair-killings vækstperiode er en tid med forandringer og nye opdagelser. For at udvikle den stærke, muskuløse kropstype, der er karakteristisk for denne race, har din killing brug for den rette ernæringsmæssige støtte. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten-tørfoder er specielt udviklet med din killings unikke ernæringsmæssige behov i tankerne. Når din killing får den bedste start i livet, baner det vejen for en sund udvikling til det voksne liv. Mens din killings immunsystem stadig er under udvikling, har den brug for lidt ekstra støtte fra sit foder. Antioxidanterne i dette foder inkluderer det helt essentielle E-vitamin og hjælper med at understøtte din killings naturlige forsvar. Da din killings fordøjelsessystem endnu ikke er fuldt udviklet, før den er omkring 12 måneder gammel, er det vigtigt, at du vælger et foder, der indeholder proteiner af høj kvalitet, for at opretholde dens gode fordøjelse. Derfor indeholder dette foder letfordøjelige proteiner (eller L.I.P.), der er en proteinform, som er særligt kendt for at være yderst letfordøjelig. Det indeholder endvidere præbiotika, der hjælper med at understøtte en god balance i tarmfloraen. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

