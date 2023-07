Dental Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Dental Care er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der er udviklet specielt til at hjælpe med at understøtte din kats tand- og mundhygiejne. ROYAL CANIN® Dental Care-tørfoderet til katte er beriget med aktive calciumbindere, som binder sig til det calcium, der findes i din kats spyt, og bidrager til at reducere dannelse af plak og tandsten. Dette foder består af specialdesignede foderpiller med en specifik konsistens, der hjælper med at polere din kats tænder. Denne mekaniske børsteeffekt hjælper med at begrænse opbygningen af skadelig plak og tandsten under hvert måltid. ROYAL CANIN® Dental Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at dette produkt er med til at give en effekt, der reducerer dannelse af tandsten med op til 59 % inden for 28 dage*. *Royal Canin© internt studie

