Hairball Care Gravy Adult

ROYAL CANIN® Hairball Care Gravy-vådfoderet til katte er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der bidrager til at reducere dannelse af hårboller. Dette produkt er udviklet til at hjælpe med at stimulere tarmpassagen for at bidrage til udskillelse af slugte hår. ROYAL CANIN® Hairball Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at dette helfoder reducerer dannelse af hårboller inden for 14 dage*, når der fodres med vådfoderet Hairball Care. ROYAL CANIN® Hairball Care fås også som tørfoder. En blanding af vådfoder og tørfoder giver din kat den variation, som den foretrækker. *Royal Canin© internt studie

