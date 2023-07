Indoor Sterilized Morsels in Jelly

PRODUKTDETALJER

Indekatte har andre ernæringsmæssige behov end udekatte, især fordi de lever et lidt mindre aktivt liv. Derfor indeholder ROYAL CANIN® Indoor i gelé ingredienser, såsom L-carnitin, der understøtter lipidstofskiftet. På grund af vådfoderets høje vandindhold føler katten sig også hurtigere mæt uden at indtage ekstra kalorier. Dette hjælper katten med at opretholde en normal vægt, især når dens måltider har en korrekt portionsstørrelse. Indholdet af letfordøjelige proteiner og zeolit (klinoptilolit) sikrer, at ROYAL CANIN® Indoor i gelé understøtter fordøjelsessystemet på en optimal måde. Proteinernes høje fordøjelighed betyder også, at der er færre tilbageblivende foderrester i tarmene. Dette mindsker afføringens lugt. Urinvejssystemet hos indekatte er ofte mere sårbart, især hvis katten er blevet kastreret eller steriliseret. ROYAL CANIN® Indoor i gelé har et højt vandindhold og et afbalanceret mineralindhold, hvilket understøtter sunde urinveje. Det er lettere at blive ved med at fodre sin kat på en sund måde, når den nyder det foder, den får. ROYAL CANIN® Indoor i gelé har en specifik ernæringsmæssig profil med et tilpasset forhold mellem proteiner, fedt og kulhydrater. Katte foretrækker instinktivt dette foder, fordi dets sammensætning i høj grad matcher deres naturlige præferencer. Katte har også forskellig smag. Derfor fås ROYAL CANIN® Indoor som vådfoder i en lækker sovs, i gelé og som sprøde foderpiller. Hvis du ønsker at anvende blandet fodring, skal du sørge for at følge vores fodringsvejledning på emballagen for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

