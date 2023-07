Instinctive 7+ Gravy

PRODUKTDETALJER

Velegnet til katte over 7 år. ROYAL CANIN® Instinctive 7+-vådfoder i sovs er specielt udviklet med alle din voksne kats ernæringsmæssige behov i tankerne. Når din kat bliver ældre, falder dens aktivitetsniveau naturligt med tiden. Instinctive 7+ i sovs indeholder et eksklusivt antioxidantkompleks, der hjælper med at understøtte din kats vitalitet. Noget andet, der kan ændre sig med tiden, er din kats præferencer – visse fødevarer, som den tidligere har fundet velsmagende, tilfredsstiller måske ikke længere din kat. Derfor er dette vådfoder til katte specielt udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, der foretrækkes af voksne katte som din. Derudover har det et tilpasset fosforindhold. Dette hjælper med at understøtte din kats sunde nyrefunktion. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Instinctive 7+ også i en saftig gelé.

