Instinctive Gravy

PRODUKTDETALJER

Når du fodrer din kat, er det muligt at afstemme det, den faktisk har lyst til at spise, med det, den har behov for at spise for at opretholde sin ernæringsmæssige sundhed. Det er afgørende at vælge det rigtige foder til din kat, da det er en forudsætning for at kunne give den en sund livsstil – og så meget desto bedre, når din kat tilmed nyder sit foder. ROYAL CANIN® Instinctive-vådfoder i sovs er udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, som voksne katte instinktivt foretrækker. De omhyggeligt udvalgte næringsstoffer, der er særligt velsmagende, gør slutproduktet til en ret, som din kat simpelthen ikke kan modstå. Takket være sit indhold af en lang række vitaminer, mineraler og aminosyrer (alle er nødvendige for at opretholde den generelle sundhed og en regelmæssig vækst) udgør foderet et yderst letfordøjeligt og ernæringsmæssigt afbalanceret måltid for din kat. Kombinationen af næringsstoffer er ikke blot udviklet til at være instinktivt spiselig og ernæringsmæssigt sund, den er også sammensat til at hjælpe din kat med at opretholde en ideel vægt og understøtte et sundt urinvejssystem. ROYAL CANIN® Instinctive i sovs har et fedtindhold, der støtter optimal energitilførsel. Derudover giver fiberblandingen og proteinet en mæthedsfornemmelse. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Instinctive også i saftig gelé eller som en velsmagende paté.

