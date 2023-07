Instinctive Jelly

PRODUKTDETALJER

Det kan sommetider være en vanskelig opgave at finde et foder til din kat, der både er ernæringsmæssigt gavnligt og appetitligt. Katte kan være kræsne og vil ofte ikke spise et foder, der ikke smager dem – også selvom det er skræddersyet med de næringsstoffer, din kat har brug for. ROYAL CANIN® Instinctive-vådfoder i gelé er udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, som voksne katte instinktivt foretrækker. De omhyggeligt udvalgte næringsstoffer, der er særligt velduftende og velsmagende, gør slutproduktet til en ret, som din kat simpelthen ikke kan modstå. Takket være sit indhold af en lang række vitaminer, mineraler og aminosyrer (alle er nødvendige for at opretholde den generelle sundhed og en regelmæssig vækst) udgør foderet et yderst letfordøjeligt og ernæringsmæssigt afbalanceret måltid for din kat. Kombinationen af næringsstoffer er ikke blot udviklet til at være instinktivt spiselig og ernæringsmæssigt sund, den er også sammensat til at hjælpe din kat med at opretholde en ideel vægt og understøtte et sundt urinvejssystem. ROYAL CANIN® Instinctive i gelé har et optimalt fedtindhold, der regulerer energiniveauet og støtter en normal vægt. Derudover giver fiberblandingen og proteinet en mæthedsfornemmelse. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Instinctive også i lækker sovs eller som en velsmagende paté.

Se mere