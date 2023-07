PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Kitten Loaf-våder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos killinger i vækstens "konsolideringsfase". Denne formular er velegnet til 4-12 måneder gamle killinger, hvor de gennemgår en tid med fysiske og adfærdsmæssige forandringer. Det skræddersyede vådfoder består af en saftig paté med blød konsistens og en optimal smag til voksende killinger. Foderet indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin for at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos killingen. ROYAL CANIN® Kitten Loaf-vådfoder er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Kitten Loaf-vådfoder også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Kitten vådfoder paté er udviklet til at tilfredsstille selv den mest kræsne kat. Vådfoderet giver din killing en positiv sanseoplevelse, støtter væskebalancen og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Kitten-tørfoderet. Når din killing er 12 måneder gammel, har den brug for en formular, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen kat. I denne fase kan du skifte til et ROYAL CANIN® produkt til voksne katte, der fås som tørfoder eller som vådfoder i paté, sovs eller gelé.

