Light Weight Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Light Weight Care-tørfoderet til katte er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der bidrager til at begrænse vægtøgning. Takket være indholdet af en ideel kombination af fibre bidrager denne sammensætning til at din kat vil føle sig mæt efter at have spist. Det er også udviklet til at hjælpe din kat med at opretholde en optimal vægt. Produktets specielt tilpassede proteinindhold hjælper med at vedligeholde din kats muskelmasse, så den kan opretholde en optimal vægt. ROYAL CANIN® Light Weight Care er også beriget med L-carnitin – en aminosyre, der bidrager til fedtstofskiftet. ROYAL CANIN® Light Weight Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at over 90 % af katte opnåede en mere optimal vægt inden for 8 uger*. ROYAL CANIN® Light Weight Care fås også i 2 forskellige vådfoderkonsistenser: sovs og gelé. En blanding af vådfoder og tørfoder giver din kat den variation, som den foretrækker. *Royal Canin© internt studie

