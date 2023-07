Light Weight Care Jelly Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Light Weight Care Jelly-vådfoderet til katte er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der bidrager til at begrænse vægtøgning. Det specielt tilpassede proteinindhold i dette vådfoder hjælper med at vedligeholde din kats muskelmasse, så den kan opretholde en normal vægt. ROYAL CANIN® Light Weight Care Jelly er også beriget med L-carnitin – en aminosyre, der bidrager til fedtstofskiftet. ROYAL CANIN® Light Weight Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at over 90 % af katte opnåede en mere optimal vægt inden for 8 uger*, når de blev fodret med Light Weight Care ved at kombinere tørfoder og vådfoder. ROYAL CANIN® Light Weight Care fås også i sovs og som tørfoder. En blanding af vådfoder og tørfoder giver din kat den variation, som den foretrækker. *Royal Canin© internt studie

