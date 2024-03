PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrablød mousse er specielt udviklet til at opfylde din kats store energibehov i slutningen af drægtigheden og under diegivningen. Produktet er desuden sammensat med en appetitlig, blød konsistens, der er ideel til diende killinger, som er op til fire måneder gamle. ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrablød mousse indeholder C- og E-vitamin, for at understøtte immunforsvarets udvikling. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge killinger. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper den ultrabløde ROYAL CANIN® Mother & Babycat-mousse også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Den ultrabløde ROYAL CANIN® Mother & Babycat-mousse er let at spise for killinger under fravænning. I løbet af en kort periode på 16 uger får de brug for en formular, der er specielt udviklet til at opfylde deres ernæringsbehov i den næste vækstfase. I denne fase kan du lade dem skifte til ROYAL CANIN®-produkterne til killinger. De fås som tørfoder eller som vådfoder i varianterne sovs, paté, eller gelé.

