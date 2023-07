PRODUKTDETALJER

Hvis din aktive, voksne kat bruger meget tid udendørs, er det vigtigt at give den et foder, som leverer den ernæringsmæssige støtte, den har brug for til at opretholde sin optimale sundhed. ROYAL CANIN® Outdoor 7+-tørfoder er specielt udviklet med alle din ældre udekats ernæringsmæssige behov i tankerne. Foderet, der er velegnet til aktive udekatte på 7 år og derover, indeholder et eksklusivt vitalitetskompleks, der hjælper din kat med at klare de første tegn på aldring. Det er beriget med målrettede næringsstoffer, såsom polyfenoler fra grøn te, C-vitamin, EPA og DHA. Omega 3-fedtsyrer, f.eks. EPA og DHA, hjælper med at understøtte, når din kat bliver ældre. ROYAL CANIN® Outdoor 7+ har et højt kalorieindhold, der støtter det høje energibehov hos aktive katte, der har forkærlighed for at opholde sig udendørs. Derudover hjælper den specifikke sammensætning af næringsstoffer med at opretholde et sundt urinvejssystem hos din voksne kat.

