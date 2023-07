Outdoor Adult

PRODUKTDETALJER

Hvis din kat har forkærlighed for at opholde sig udendørs og har en aktiv livsstil, er det vigtigt at sikre, at det foder, du giver den, understøtter dens naturlige forsvar på en effektiv måde. ROYAL CANIN® Outdoor-tørfoder har et højt energi- og kalorieindhold for at sikre, at det opfylder de ernæringsmæssige behov hos katte, der har en aktiv, udendørs livsstil. Foder med et højt energiindhold hjælper også din kat med at klare årstidernes vejrforandringer. Den specielt udviklede sammensætning af ernæringsmæssige antioxidanter hjælper med at understøtte din kats immunforsvar, mens indholdet af præbiotika understøtter tarmfloraen og giver optimal tarmsundhed. Når din kat laver anstrengende bevægelser, såsom løb, spring og klatring, understøtter kombinationen af omega 3-fedtsyrer (EPA og DHA) i ROYAL CANIN® Outdoor dens sunde aktivitet.

