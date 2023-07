PRODUKTDETALJER

Perser-katten har den længste og tætteste pels af alle katteracer. Det betyder, at den typisk har brug for at indtage flere af de næringsstoffer, der gavner hudens sundhed, end andre katteracer. Derfor indeholder ROYAL CANIN® Persian Adult-tørfoderet et eksklusivt kompleks af næringsstoffer, der hjælper hudens beskyttende barrierefunktion med at opretholde en sund hud og pels. På grund af deres lange pels er perser-katte tilbøjelige til at danne hårboller, hvilket kan forårsage ubehag. Men takket være ROYAL CANIN® Persian Adult elimineres slugte løse hår, og dannelsen af hårboller kontrolleres, samtidig med at tarmpassagen stimuleres naturligt ved hjælp af en særlig fiberblanding (inklusive psylliumfrø, der er rige på planteslim). Den gode fordøjelse opretholdes desuden ved hjælp af letfordøjelige proteiner (L.I.P.), præbiotika og omega 3- og 6-fedtsyrer. Den skræddersyede foderpilles mandelformede design har en optimal kontaktoverflade, der gør den nem for perserkatten at samle op og tygge. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Persian Adult også som vådfoder i form af en blød og velsmagende paté. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

