Persian Adult WET

PRODUKTDETALJER

Perser-racen har officielt den længste og tætteste pels af alle katteracer! Derfor indeholder ROYAL CANIN® Persian Adult-vådfoderpaté en speciel, eksklusiv kombination af næringsstoffer, der hjælper med at understøtte hudens beskyttende barrierefunktion for at opretholde hudens sundhed og give den lange pels et blankt og skinnende udseende. ROYAL CANIN Persian Adult-patéen er udviklet med en delikat og tilpasset konsistens, der er særligt appetitlig. Foderet hjælper endvidere med at opretholde et sundt fordøjelsessystem på grund af sit indhold af yderst letfordøjelige proteiner og sin særlige fiberblanding kombineret med et nøjagtigt tilpasset indhold af vitaminer og mineraler. Perseren er en mellemstor kat, men dens kraftige pels og underuld kan få den til at virke større. Ud over at fodre din perser-kat med Persian Adult-paté, anbefaler vi, at du også plejer og reder din kats pels hver dag. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Persian Adult også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller.

