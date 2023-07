Gastrointestinal

PRODUKTDETALJER

GASTRO-INTESTINAL er et diætetisk fuldfoder til katte, der har til formål at reducere risikoen for akutte tarm- og fordøjelsesproblemer, og fremme tarmsystemets genopbygning og rekonvalescens. Høj koncentration af elektrolytter og væsentlige næringsstoffer. Højt energiindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Brug GASTRO-INTESTINAL i 1 til 2 uger, i perioder med akut diarré og under efterfølgende rekonvalescens, indtil dyret er kommet sig helt.

