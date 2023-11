Multifunction Urinary S/O + Satiety

PRODUKTDETALJER

Multifunction Therapeutic Diet S/O-Biopeptide Feline har en sammensætning, der er med til at afhjælpe risikofaktorer for lidelser i de nedre urinveje (FLUTD) hos katte: overvægt, utilstrækkeligt væskeindtag og udfordringer ved ændringer i kattens miljø. S/O-Biopeptide Feline er en diætetisk fuldfoder til voksne katte. De urinforsurende egenskaber og det lave magnesiumindhold gør denne diæt velegnet til opløsning af struvitsten og reducerer risikoen for ny struvitstensdannelse. Anbefaling: Til fodring af katte med struvitsten: Anvend foderet i en periode på 5 til 12 uger, og revurdér derefter på baggrund af en klinisk undersøgelse. Det anbefales at anvende foderet i op til 6 måneder for at reducere risikoen for ny struvitstendannelse.

