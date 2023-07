PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O tørfoder er et diætetisk fuldfoder til katte. Opløsning af struvitsten. Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Urinundermættende eller metastabiliserende egenskaber for struvit og/eller urinforsurende egenskaber. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for URINARY S/O tørfoder: For opløsning af struvitsten: 5 til 12 uger, for mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse: Indledningsvis op til 6 måneder.

