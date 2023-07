Weight Management Satiety Bidder i sovs

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte. Fodret er udviklet for mindskelse af overvægt. Lavt energiindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for SATIETY WEIGHT MANAGEMENT: Indtil den ønskede kropsvægt er nået og fortsat derefter, såfremt det er nødvendigt for at opretholde den ønskede kropsvægt. Til katte anbefales en overgangsperiode i forbindelse med foderomlægning. For at afstedkomme et effektivt vægttab eller opretholde idealvægten bør det anbefalede daglige energiindtag ikke overskrides.

