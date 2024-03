Bed om hjælp

*"Brain-derived neurotrophic factor" (BDNF) er et protein, der er til stede i visse områder af hjernen og er forbundet med humøret, følelserne og kognitionen.

Hav en plan klar på forhånd, hvis du snart skal være mere væk hjemmefra. Du kan hjælpe din hund med at håndtere overgangen ved at have et netværk af mennesker, der kan hjælpe. Familie, venner, hundeluftere og hundecentre med dagpleje kan hjælpe din hund, så den kommer til at opleve en gnidningsløs overgang. Men sørg for, at du begynder at benytte dig af deres hjælp, inden jeres rutine ændres, så din hund har en chance for at vænne sig til dem.

Hvor længe kan du lade din hund være alene?

Hvis din hund lider af separationsangst, eller du har tilbragt meget tid derhjemme sammen med den, kan det være, at I skal starte med at være adskilt i kortere perioder. Det kan også være nødvendigt, at du begynder at lære din hund at være alene, mens du stadig er i nærheden, f.eks. i et andet rum. Når din hund befinder sig godt med at være alene, kan du gradvist forlænge den tid, du er væk.



Hvis din arbejdsplads tillader, at medarbejderne tager kæledyr med på kontoret, kan det være med til at begrænse den tid, din hund skal være alene hjemme. Det er dog vigtigt at huske på, at din hund måske stadig skal tilbringe tid alene, så den vil være fuldstændig forberedt på situationen, når du ikke kan tage den med på kontoret.

Tips til når din hund skal være alene hjemme

De følgende forslag kan være til hjælp, når du begynder at tilbringe mere tid væk fra din hund.

Brug berigelsesaktiviteter

Prøv at bruge aktivitetslegetøj til foder eller gemme foder rundt omkring i hjemmet, mens du er væk. Dette vil give din hund noget at lave, stimulere dens hjerne og give den mulighed for at følge sin naturlige adfærd. For de fleste hunde fungerer foderlabyrinter bedst under ejerens opsyn, mens det er en bedre løsning at skjule foderet, når hunden er alene.

Efterlad din fært

Når du forlader din hund, skal du sørge for, at den har et stille og behageligt sted at slappe af sammen med en speciel godbid eller et legetøj. Du kan også lade den få et tæppe eller et stykke tøj, som dufter af dig, hvilket kan hjælpe din hund med at føle sig tryg.

Lad et TV eller en radio være tændt

Hvis du lader et TV eller en radio være tændt eller spiller noget musik, mens du er væk, kan det også hjælpe med at berolige din hund. Det får huset til at virke mindre stille, mens du er væk.

Kontroller din hunds foder

Nogle gange kan ernæring hjælpe hunden med at tilpasse sig stressende situationer og holde sig følelsesmæssigt afbalanceret. Spørg din dyrlæge til råds om, hvilket foder, der passer bedst til dit kæledyr. Det kan være, at dyrlægen foreslår Royal Canins Canine Calm hundefoder, som kun kan købes efter dyrlægens anbefaling. Det er et tørfoder, der støtter i stresssituationer, hvilket vil føre til en reduktion af den dermed forbundne adfærd. Anbefalet brugsperiode: Indledningsvis op til 2 måneder. Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.

Spørg en ekspert

Hvis din hund har separationsangst, skal du ikke bebrejde dig selv eller prøve at håndtere problemet på egen hånd. Sørg for at kontakte din dyrlæge først, hvis du mener, at der er et problem. Dyrlægen kan derefter henvise dig til en dyreadfærdspsykolog, der kan give dig ekstra støtte ved hjælp af specialistrådgivning. Og husk, at uanset hvilken fremgangsmåde du forsøger dig med, kræver det en stor portion tålmodighed og kærlighed at forebygge eller mindske separationsangst hos din hund. Vær derfor god ved dig selv og din hund.