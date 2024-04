PRODUKTDETALJER

Velegnet til hunde over 12 måneder. ROYAL CANIN® Bichon Frisé Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne bichon frisés ernæringsmæssige behov i tankerne. Sammensætningens specielt tilpassede kombination af næringsstoffer hjælper med at opretholde et sundt urinvejssystem. Foderet har desuden et tilpasset mineralindhold, men sørg for at opmuntre din hund til at drikke oftere, da dette også understøtter urinvejssundheden. Bichon Frisé-tørfoderet er beriget med hjulkroneolie og omega-3-fedtsyrer (EPA og DHA), der hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion, hvilket bidrager til en sund hudtilstand. ROYAL CANIN® Bichon Frisé Adult hjælper også din hund med at opretholde en normal vægt. Derudover er den skræddersyede foderpille specielt udviklet med kalciumkeleringsmidler, der hjælper med at bremse dannelsen af tandstensbelægninger. Dette bidrager til din hunds generelle tandhygiejne.

