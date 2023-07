PRODUKTDETALJER

Da hver race har individuelle behov, er det vigtigt at sikre, at din hunds foder indeholder næringsstoffer, som understøtter dens optimale sundhed. Velegnet til hunde over 10 måneder. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Adult indeholder næringsstoffer, der hjælper med at understøtte en sund hjertefunktion – såsom et tilpasset indhold af mineraler, EPA, DHA, taurin, L-carnitin og antioxidanter. Det er specielt udviklet med præcise niveauer af næringsstoffer, der hjælper din hund med at opretholde en normal vægt. Under den lange, bløde og silkeagtige pels findes der en følsom hud, der skal have tilstrækkelig pleje. Derfor tilfører dette foder næringsstoffer, der er skræddersyet til at understøtte en sund hud og pels. Foderpillen i ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult er eksklusivt udviklet, så det er nemmere for din cavalier king charles spaniel at samle foderet op og tygge det grundigt.

