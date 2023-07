Coat Care Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Din hunds pelstilstand er en god afspejling af dens trivsel. En kraftig og silkeagtig pels er et tegn på effektiv næring. ROYAL CANIN® Coat Care-patéens intelligente opskrift nærer din hunds hud og pels indefra, hvilket betyder, at din hund ikke blot kommer til at se smuk ud, men også føler sig godt tilpas. Dette foder er beriget med omega 3- og 6-fedtsyrer samt GLA-rig hjulkroneolie. Disse næringsstoffer hjælper med at give næring til din hunds hud og pels. Derudover er der også et indhold af melaninforstadierne tyrosin og fenylalanin i ROYAL CANIN® Coat Care-patéens eksklusive opskrift. Disse næringsstoffer bidrager til at intensivere din hunds pelsfarve. ROYAL CANIN® Coat Care-paté er velegnet til hunde i alle størrelser med en mat og ru pels. Med dette foder nyder du godt af alle fordelene fra årtiers avanceret videnskabelig forskning inden for ernæring til hunde, samtidig med at det nærer din hunds pels! Ud over denne lækre paté fås vores Coat Care-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne?

Se mere