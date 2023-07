Coat Care Mini Adult

PRODUKTDETALJER

Din hunds kraftige og silkebløde pels er ikke kun smuk, den afspejler også hans eller hendes gode generelle sundhed og næring. Den bedste måde at passe på din hunds pels på er indefra og ud – start med et godt foder. ROYAL CANIN® Coat Care Minis velsmagende komplette ernæring giver næring til en fyldig og kraftig pels, så din hund får et smukt udseende, men frem for alt også støtte til et sundt helbred. Dette foder er velegnet til hunde med en mat og ru pels, der vejer op til 10 kg. ROYAL CANIN® Coat Care Mini er beriget med omega 3- og 6-fedtsyrer, som hjælper med at nære både huden og pelsen. Den eksklusive foderpille har også et højt indhold af GLA-rig hjulkroneolie, der giver ekstra næring til huden. ROYAL CANIN® Coat Care Mini indeholder også tyrosin og fenylalanin. Disse intelligente næringsstoffer er melaninforstadier, der bidrager til at intensivere din hunds pelsfarve. Vores Coat Care-ernæringsprogram tilbyder to komponenter: Sprøde foderpiller og en lækker paté i pose, der begge er ernæringsmæssigt komplette og tilsammen udgør det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Tro os ikke blot på ordet, ROYAL CANIN® Coat Care Minis resultater er en dokumenteret succes. En videnskabelig undersøgelse på Royal Canins kenneler har vist, at dette produkt giver en blankere pels efter blot 28 dages brug.

