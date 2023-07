PRODUKTDETALJER

Den franske bulldog er en lille race med en stor muskelmasse, kompakt kropsbygning og solide knogler. Disse kraftfulde hunde er typisk opmærksomme, aktive og intelligente. Velegnet til franske bulldogger over 12 måneder. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Den franske bulldog har brug for regelmæssig motion for at vedligeholde sin kraftige muskulatur. Dens knogler og led understøttes bedre ved, at den går korte, daglige ture, end ved at den løber eller springer for meget. Korrekt ernæring har også en afgørende betydning for muskelmassens effektive vedligeholdelse. Derfor indeholder ROYAL CANIN® French Bulldog Adult L-carnitin og en optimal mængde proteiner. Det indeholder desuden specifikke næringsstoffer, herunder et specifikt kompleks samt EPA og DHA, der hjælper med at holde din franske bulldogs hud og karakteristiske pels sund. Derudover bidrager ROYAL CANIN® French Bulldog Adult til opretholdelsen af et sundt fordøjelsessystem, da det hjælper med at understøtte en sund balance i tarmfloraen. Dette hjælper i sidste ende med at mindske overdreven tarmluft og reducere afføringens lugt.

