PRODUKTDETALJER

Velegnet til hunde over 15 måneder. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Foderet indeholder omega-3-fedtsyrer, herunder EPA, DHA og hjulkroneolie. Disse næringsstoffer hjælper tilsammen med at understøtte hudens sunde barrierefunktion, hvilket bidrager til at give din hunds pels et sundt udseende. Takket være kombinationen af fedtsyrer og indholdet af taurin hjælper foderet med at understøtte en sund hjertefunktion hos din hund. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult har et tilpasset kalorieindhold, hvilket betyder, at det også hjælper med at opretholde din golden retrievers normale vægt. Derudover er foderpillen skræddersyet eksklusivt til racen golden retriever. Formen og størrelsen på foderpillen er specielt udviklet til at imødekomme denne hunderaces særlige præferencer.

