PRODUKTDETALJER

Velegnet til maltesere på 10 måneder og derover. ROYAL CANIN® Maltese Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Korrekt ernæring er vigtig for hudens og pelsens sundhed. Derfor indeholder Maltese-hundefoderet specielt tilpassede næringsstoffer, herunder essentielle omega-3-fedtsyrer, der hjælper med at holde din maltesers pels blank og smuk. Maltesere kan være særligt krævende, når det gælder deres foder. De har brug for et velsmagende foder; derfor hjælper ROYAL CANIN® Maltese Adult med at tilfredsstille selv den mest kræsne appetit takket være en kombination af exceptionelle smagsstoffer, som din hund ikke kan modstå! Derudover hjælper foderet med at mindske afføringens lugt og mængde, da sammensætningen indeholder næringsstoffer, der hjælper med at understøtte en god fordøjelse hos din hund. Malteserracen har en spinkel kæbe med stærke, brede tænder. Små hunde har mindre knogle til at støtte kindtænderne i forhold til store hunde. Derfor er det vigtigt, at din hunds foder understøtter dens tandsundhed. Takket være indholdet af kalciumkeleringsmidler hjælper foderpillen med at understøtte din hunds tandhygiejne ved at bremse dannelsen af tandstensbelægninger.

