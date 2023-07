PRODUKTDETALJER

Der er stor forskel på de ernæringsmæssige behov hos større hunderacer og mindre hunderacer. Derfor er det vigtigt, at du vælger et afbalanceret foder, der er tilpasset hundens størrelse og andre specifikke former for følsomhed. ROYAL CANIN® Maxi Adult-tørfoder til hunde er specielt udviklet med din hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Dette foder er velegnet til store hunde på 15 måneder og derover med en voksenvægt på 26 kg til 44 kg. Store hunde kan have særligt følsomme knogler. Derfor er det meget vigtigt at opretholde sund aktivitet hos din hund på grund af den slitage, som dens størrelse medfører. ROYAL CANIN® Maxi Adult-foderet hjælper med at opretholde en ideel vægt, som din hund kan bære på en behagelig måde. ROYAL CANIN® Maxi-foder til hunde har en udvalgt sammensætning, der hjælper med at opretholde din hunds gode fordøjelse. Derudover er det beriget med omega 3-fedtsyrer (EPA og DHA), der medvirker til at understøtte og vedligeholde din hunds hud ved at holde den sund og næret.

