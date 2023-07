PRODUKTDETALJER

Din store hunds almene sundhed gennemgår mange ændringer nu, hvor den er fuldt udviklet – og tegnene på aldring kan begynde at vise sig. På dette tidspunkt i din hunds liv er det særligt vigtigt at revurdere, hvordan du fodrer den, da foderet skal understøtte dens generelle sundhed og kondition, når den begynder at blive ældre. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+-tørfoder, der er egnet til voksne hunde, som vejer 26 kg til 44 kg, er specielt udviklet med alle din store hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Store hunde i denne alder kan være mere tilbøjelige til at tage på i vægt, da de måske er mindre aktive end tidligere og derfor ikke forbrænder lige så meget energi. Derfor er det vigtigt at styre din store hunds daglige foderration nøje, så den fortsat kan ældes på en behagelig måde. Denne eksklusive sammensætning inkluderer endvidere proteiner af meget høj kvalitet, såsom L.I.P., der er kendt for deres høje fordøjelighed, samt et afbalanceret indhold af kostfibre, der understøtter en sund tyktarm.

