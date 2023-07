Maxi Dermacomfort Adult

PRODUKTDETALJER

Hudirritation er den hyppigste årsag til, at hunde skal til dyrlægen. Du kan passe på din hund ved at fodre den med næringsstoffer af høj kvalitet, der er særligt afstemt til at pleje og lindre sensitiv hud. Sensitiv hud fører ofte til overdreven kradsen, hvilket kan skade din hunds hud yderligere og endda føre til mindsket sundhed. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi er skræddersyet med aktive næringsstoffer, der hjælper med at understøtte din hunds hudfunktion. Foderet, der er beriget med omega 3- og 6-fedtsyrer, hjælper med til at lindre huden, hvilket gør den mindre sensitiv over for de irritationskilder, der kan findes i din hunds miljø. Derudover hjælper disse næringsstoffer også med at holde din hunds pels sund. Velegnet til hunde, der vejer mellem 26 kg og 44 kg. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi indeholder specielt udformede foderpiller, der passer perfekt mellem din hunds tænder. Vi tager proteiner meget alvorligt. Derfor bruger vi udelukkende den højeste kvalitet og tilpasser proteintyperne til din hunds specifikke behov. Vores Dermacomfort-ernæringsprogram tilbyder to komponenter: Sprøde foderpiller og en lækker paté i pose, der begge er ernæringsmæssigt komplette og tilsammen udgør det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Tro os ikke blot på ordet, 91 % af ejerne var tilfredse med dette produkt efter blot 2 måneders vedvarende brug. Det betyder, at ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxis resultater er en dokumenteret succes.

