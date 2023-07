Medium Digestive Care

PRODUKTDETALJER

Mange kæledyr er overvægtige, hvilket udgør en ekstra belastning for deres knogler og almene sundhed. Kalorieindtaget kan nemt reduceres ved at give hunden en mindre mængde af dens almindelige foder. Men selvom den måske taber sig, kan det samtidig føre til underernæring. Vores vægtbevidste foder kombinerer et tilpasset kalorieindhold med et højt næringsindhold. Få en slank hund ved hjælp af vores komplette, velsmagende og sultstillende ernæringsløsning. Velegnet til hunde med en ideal vægt mellem 11 kg og 25 kg. ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium hjælper med at holde din hund let til bens. Når det samlede kalorieindtag begrænses, medfører det normalt også et begrænset proteinindtag. Det betyder, at dit kæledyr taber muskelmasse i stedet for fedt. Men alt foder fra Royal Canin indeholder yderst letfordøjelige proteiner. Vores foder er udviklet med tilpassede niveauer af fedtstoffer og kalorier for at hjælpe dit kæledyr med at holde sig mere let til bens. Fedt har et højt energiindhold på hele 9 kalorier pr. gram, hvilket er næsten dobbelt så meget som for proteiner og kulhydrater. Den optimale kombination af opløselige og uopløselige fibre, herunder psylliumfrø, hjælper din hund med at føle sig mæt. Det er en fordel, når din hund skal tabe sig. Fibrene støtter desuden en regelmæssig tarmpassage og hjælper med at opretholde en sund mikroflora i din hunds tarm. Omega-3-fedtsyrer har mange gavnlige virkninger. Foderets sammensætning er rig på de værdifulde langkædede omega-3-fedtsyrer EPA og DHA, som hjælper med at understøtte din hunds sundhed. Foderpillens ringform og konsistens motiverer din hund til at tygge foderet grundigere. Nogle hunde sluger deres foder. Når hunden tygger foderet grundigere, spiser den også langsommere. Det betyder, at hundens krop får mere tid til at opnå en mæthedsfølelse. Vores Light Weight Care-ernæringsprogram findes som sprøde foderpiller og som lækker paté i en pose. Begge er ernæringsmæssigt komplette og kompletterer hinanden perfekt. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Tro os ikke blot på ordet, Royal Canin MEDIUM Light Weight Care er testet hos Royal Canin, og det er videnskabeligt vist, at 80 % af de let overvægtige hunde opnåede en mere normal vægt på 8 uger.

