PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Puppy Gravy-vådfoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af mellemstore racer. Produktet er velegnet til 2-12 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 11-25 kg. Dette skræddersyede hvalpefoder indeholder lækre bidder i sovs, der er udviklet med en størrelse, konsistens og smag, der er perfekt egnet til hvalpe af mellemstore racer under væksten. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Medium Puppy vådfoder også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Medium Puppy vådfoder giver din hvalp en positiv sanseoplevelse, støtter væskebalancen og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Medium Puppy-tørfoder. Når din hvalp er 12 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Medium Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.

