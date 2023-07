PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog-hundefoder er specielt udviklet til at understøtte ernæringsbehovet hos tæver, der lige har født, og deres hvalpe. Produktet er velegnet til mellemstore voksne hunde, der vejer 11-25 kg, og til hvalpe under fravænning, der er op til to måneder gamle. Den skræddersyede formular er specielt udviklet til at opfylde din hunds store energibehov, samtidig med at den understøtter udviklingen hos hvalpene. Foderet indeholder C- og E-vitamin, for at understøtte immunforsvarets udvikling. Denne formular indeholder gavnlige præbiotika og højt fordøjeligt protein, der hjælper med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota, hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog er beriget med omega-3-fedtsyrer for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Tørfoderet i ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog er nemme at opbløde i vand, så de får en appetitlig grødagtig konsistens, der er ideel til hvalpe under fravænning. I løbet af en kort periode på otte uger får dine hvalpe brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde deres ernæringsbehov i den næste vækstfase. I denne fase kan du lade dem skifte til ROYAL CANIN® Medium Puppy, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.

