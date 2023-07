Mini Digestive Care Adult

PRODUKTDETALJER

Der er ingen, der synes, at fordøjelsesproblemer er sjovt – heller ikke din hund. Et foder, der indeholder næringsstoffer af høj kvalitet – sammensat til at støtte en sund tarmfunktion og forbedre næringsoptagelsen – kan hjælpe med at understøtte din hunds tarmsystem. Velegnet til hunde, der vejer op til 10 kg. ROYAL CANIN® Digestive Care Minis særligt velsmagende opskrift er specielt fremstillet til hunde med tendens til følsom fordøjelse. Små hunde som din er tilbøjelige til at have hårdere afføring. ROYAL CANIN® Digestive Care Minis opskrift tager hensyn til alle disse faktorer. Foderet indeholder en ideelt afbalanceret blanding af opløselige og uopløselige fibre, der hjælper med at begrænse gæring og desuden understøtter tarmpassagen præcis, hvor der er behov for det. Indholdet af præbiotika hjælper med at understøtte en sund tarmflora. Royal Canin tager proteiner meget alvorligt. Vi bruger udelukkende den højeste kvalitet og tilpasser proteintyperne til din hunds specifikke behov. Derfor indeholder opskriften på ROYAL CANIN® Digestive Care Mini yderst letfordøjelige proteiner, der også er kendt som L.I.P. Mange års erfaring og kontinuerlig forbedring sikrer, at vi altid har den nyeste viden om de bedste fremstillingsmetoder. Vores intelligente tilberedningsteknik sikrer, at næringsstofferne i denne opskrift er lettere at fordøje. Den høje fordøjelighed bekræftes i forbindelse med vores regelmæssige, strenge kvalitetskontrol. Vores Digestive Care-ernæringsprogram tilbyder to komponenter: Sprøde foderpiller og en lækker paté i pose, der begge er ernæringsmæssigt komplette og tilsammen udgør det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Tro os ikke blot på ordet, ROYAL CANIN® Digestive Care Minis resultater viser en udvikling af optimal afføringskvalitet på op til 92 % – det ultimative bevis på en sund tarm. Det betyder, at ROYAL CANIN® Digestive Care Minis resultater er en dokumenteret succes.

Se mere