Poodle Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Pudlen er en intelligent, opmærksom og aktiv ledsager med en harmonisk kropsbygning. Racen har lange ører og en krøllet pels og udstråler elegance og stolthed. Velegnet til pudler over 10 måneder. ROYAL CANIN® Poodle-vådfoderpaté er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Dette vådfoder er udviklet til at støtte din puddels muskeltonus og optimere dens fysiske sundhed. Takket være indholdet af optimale næringsstoffer understøtter foderet en sund hudfunktion hos pudlen, hvilket bidrager til at opretholde dens smukke, uldne pels. Foderet er udviklet med en specielt tilpasset konsistens, der giver øget velsmag, hvilket hjælper med at tilfredsstille appetitten hos selv de mest kræsne pudler! For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Poodle også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

Se mere